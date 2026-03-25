Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫ​ല​സ്തീ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 March 2026 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 25 March 2026 8:22 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ​ജി​പ്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്. 10,600 ല​ധി​കം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി ഷോ​പ്പി​ങ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ദു​രി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ക​രു​ത്ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​ന്റെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsPalestiniangulfqatar​familiesassistance
    Next Story
    X