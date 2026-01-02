Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം; ഫാ​ദ​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ സേ​വ​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം; ഫാ​ദ​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു
    ഫാ​ദ​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഫോ​ർ റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ

    ആ​ൻ​ഡ് പ്രോ​സ്തെ​റ്റി​ക്സ്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ദ​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഫോ​ർ റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പ്രോ​സ്തെ​റ്റി​ക്സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക

    ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ സേ​വ​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    "യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര ഫ​ല​മാ​യു​ണ്ട​യ ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്" ആ​ശു​പ​ത്രി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഫ​ഹ​ദ് ഹ​മ​ദ് അ​ൽ സു​ലൈ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക ദൗ​ത്യ​വും ധാ​ർ​മ്മി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും വ​ലു​താ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഏ​ക സി.​ടി സ്കാ​ന​ർ സം​വി​ധാ​നം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ​ള​രെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    തു​ട​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രോ​സ്തെ​റ്റി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗം, ഓ​ഡി​യോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ബാ​ല​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം, ഫി​സി​ക്ക​ൽ റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും സ​ജ്ജ​മാ​കും. കൂ​ടാ​തെ, സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ഔ​ട്ട്പേ​ഷ്യ​ന്റ് ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്കും നാ​ഡീ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം എ​ന്നി​വ ബാ​ധി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ഇ​ൻ​പേ​ഷ്യ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    ഉ​പ​രോ​ധ​വും നി​ല​വി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ലു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പു​തി​യ ശാ​ഖ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ​2019 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 52,000 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2025 മാ​ർ​ച്ച് മു​ത​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 100 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്രി​മ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. കൂ​ടാ​തെ 9,000ത്തോ​ളം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ, ഓ​ഡി​യോ​ള​ജി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​വും ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യെ ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​ക്കാ​നും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു.

