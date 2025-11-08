Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulfchevron_rightQatarchevron_rightഗസ്സയിലേക്ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 4:44 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 4:44 PM IST

    ഗസ്സയിലേക്ക് ഖത്തറിന്റെ സഹായം തുടരുന്നു

    -റഫ അതിർത്തി വഴി സഹായമെത്തിച്ചു
    ഗസ്സയിലേക്ക് ഖത്തറിന്റെ സഹായം തുടരുന്നു
    ദോഹ: ഇസ്രോയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് സഹായവുമായി ഖത്തറിന്റെ സഹായം. അടിയന്തര സഹായമായി ഷെൽറ്റർ ടെന്റുകളും ആവശ്യവസ്തുക്കളും റഫ അതിർത്തി വഴി ഗസ്സ മുനമ്പിൽ എത്തിച്ചു.

    ഖത്തർ ചാരിറ്റി, ഖത്തർ ഫണ്ട് ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ്, ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ 2,790 ഷെൽറ്റർ ടെന്റുകളും ആവശ്യവസ്തുക്കളുമാണ് 16 ട്രക്കുകളിലായി എത്തിച്ചത്. ഈജിപ്തിലെ ശറമുശൈഖിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ തുടർച്ചയായി ഖത്തർ ഗസ്സയിലേക്ക് അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കുന്നത്.

    TAGS:Gazaqatar red crescentsheltersmedical essentialsQatar aid
