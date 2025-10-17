Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:43 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:43 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം; ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം, തെ​രു​വു ന​വീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഗ​സ്സ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യാ​ണ് തെ​രു​വു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ച് തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്
    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം; ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം, തെ​രു​വു ന​വീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഗ​സ്സ

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഗ​സ്സ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​ധാ​ന തെ​രു​വു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ച് തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തെ​രു​വു​ക​ളി​ലെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും നീ​ക്കം ചെ​യ്ത് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സൈ​ന്യം പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യും പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്ത​വ​ർ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യു​മാ​ണ്.

    ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ളും ട്ര​ക്കു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നു​ശേ​ഷം, ഗ​സ്സ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും മ​റ്റ് എ​ല്ലാ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളും റോ​ഡു​ക​ളും തെ​രു​വു​ക​ളും തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഗ​സ്സ മേ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ യ​ഹ്‌​യ അ​ൽ സ​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തി​നാ​യി കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം മൂ​ലം കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്താം. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, ഗ​സ്സ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ളും ട്ര​ക്കു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​വൃ​ത്തി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​ൽ സ​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​ൻ ഈ ​മാ​സം മു​ഴു​വ​ൻ തു​ട​രു​മെ​ന്നും നി​ര​വ​ധി റോ​ഡു​ക​ളും തെ​രു​വു​ക​ളും തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ജീ​വി​തം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ വ​സ്തു​ക്ക​ളും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, അ​റ​ബ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, അ​ധി​നി​വേ​ശ സൈ​ന്യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ, ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ, കാ​ർ ട​യ​റു​ക​ൾ, സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ജീ​വി​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സി​മ​ന്റ് പോ​ലു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. ഗ​സ്സ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളു​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, ആ​സ്ഥാ​നം എ​ന്നി​വ അ​ധി​നി​വേ​ശം മ​നഃ​പൂ​ർ​വ്വം ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല് മേ​യ​ർ​മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു, കൂ​ടാ​തെ ജ​ല, മ​ലി​ന​ജ​ല കി​ണ​റു​ക​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി, വൈ​ദ്യു​തി ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ​ൻ നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

