    date_range 10 Aug 2025 10:55 AM IST
    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബ​യോ​ള​ജി ഒ​ളിമ്പ്യാ​ഡി​ൽ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​രി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: 36ാമ​ത് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബ​യോ​ള​ജി ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ൽ (ഐ.​ബി.​ഒ 36) മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​രി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് ആ​ദ്യ 10ൽ ​ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. ജൈ​വ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലെ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സി​ലെ ക്യൂ​സോ​ൺ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 77 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ​ബ​യോ​ള​ജി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ബോ​യ്സി​ലെ ജാ​സിം ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ മു​ത​വ, അ​ൽ മ​ഹാ അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ർ ഗേ​ൾ​സി​ലെ ആ​ഇ​ശ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ശി​മി, അ​ൽ അ​ബ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ഗേ​ൾ​സി​ലെ തു​ഖാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ദു​ലൈ​മി, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ചൗ​ഫ​യ്ഫാ​തി​ലെ ഉ​മ​ർ ഫി​റാ​സ് ഖ​ബ്ബാ​ഖി​ബി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ടീ​മാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ​

    സി​സ്റ്റ​മി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബ​യോ​ള​ജി ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ആ​റാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും ഖ​ത്ത​ർ മി​ക​ച്ച​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​റാ​ൻ, ഹം​ഗ​റി, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ളും യു.​എ.​ഇ, ക​സാ​ഖ്സ്താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ഖ​ത്ത​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബ​യോ​ള​ജി ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ന് ലി​ത്വേ​നി​യ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. തു​ട​ർ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​രി ടീം. ​​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ മി​ക​വ് വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

