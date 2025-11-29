ഖത്തർ -സൗദി ഗതാഗത മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ഖത്തർ -സൗദി ഗതാഗത മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ദോഹ: ഗതാഗതമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് ആൽഥാനി സൗദി അറേബ്യയുടെ ഗതാഗത, ലോജിസ്റ്റിക് സർവിസ് മന്ത്രി എൻജിനീയർ സാലിഹ് ബിൻ നാസർ അൽ ജാസറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ലണ്ടനിൽ നടന്ന ഇന്റർനാഷനൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ (ഐ.എം.ഒ) അസംബ്ലിയുടെ 34ാമത് സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ഇരുവരും. ഗതാഗത മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും ലോജിസ്റ്റിക് സേവനങ്ങൾ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.
ബ്രിട്ടൺ, അയർലൻഡ്, ഐസ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഖത്തറിന്റെ അംബാസഡർമാരും ഐ.എം.ഒയിലെ ഖത്തറിന്റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് ആൽഥാനിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
