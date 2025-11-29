Begin typing your search above and press return to search.
    ഖത്തർ -സൗദി ഗതാഗത മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    ഖത്തർ -സൗദി ഗതാഗത മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ ജാ​സ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സ​ർ​വി​സ് മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ ജാ​സ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ല​ണ്ട​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​രി​ടൈം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​എം.​ഒ) അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ 34ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും. ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ബ്രി​ട്ട​ൺ, അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, ഐ​സ്‌​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രും ഐ.​എം.​ഒ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സൗ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

