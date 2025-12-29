Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:33 AM IST

    ഖ​ത്ത​രി പ്രോ​ഡ​ക്റ്റ് അ​വ​ർ ഫ​സ്റ്റ് ചോ​യ്‌​സ്:‘മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ' ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നു വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഖ​ത്ത​രി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും
    ഖത്തരി ഉൽപന്നങ്ങളുമായി ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ആരംഭിച്ച 'മെയ്ഡ് ഇൻ ഖത്തർ' ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽനിന്ന്

    ​ദോ​ഹ: പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ദ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ വ​കു​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് 'മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ - ഖ​ത്ത​രി പ്രോ​ഡ​ക്റ്റ് അ​വ​ർ ഫ​സ്റ്റ് ചോ​യ്‌​സ്' കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.



    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ ശാ​ഖ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി, വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സ്പെ​ഷ്യ​ലൈ​സ്ഡ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​മ്രി, ലു​ലു ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷൈ​ജ​ൻ എം.​ഒ, റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ന​വാ​സ് പി. ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നു വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ എ​ല്ലാ ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഭ​ക്ഷ്യ-​ഭ​ക്ഷ്യേ​ത​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം, പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി മാ​റും.

    വെ​ജി​റ്റ​ബ്ൾ, ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, കോ​ഴി, മു​ട്ട, പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ബേ​ക്ക​റി ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗ്രോ​സ​റി, ആ​രോ​ഗ്യ -സൗ​ന്ദ​ര്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​ലോ​ക്ക​ൽ ഫാ​മു​ക​ൾ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​പ​ണി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ഫ്ര​ഷ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സീ​സ​ണി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ​ലു​ലു മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണെ​ന്നും, മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​വ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബ​ല​ദ്‌​ന, ഡാ​ണ്ടി, ഗ​ദീ​ർ, അ​ൽ മ​ഹാ, ക്യു​ബേ​ക്ക്, അ​ത്ബ, ഖ​ത്ത​ർ പാ​ഫ്കി, റ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ഖ​ത്ത​റി ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ലു​ലു​വി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​ക്യാ​മ്പ​യി​ൻ വ​ലി​യ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രും. ഖ​ത്ത​ർ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ശ​ക​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​തു​വ​ഴി പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. റീ​ട്ടെ​യി​ൽ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​നം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​പ​ണി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ലു​ലു​വി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്. ഈ ​സം​രം​ഭം ക​ർ​ഷ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യ​പം സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ലു​ലു പ്ര​തി​നി​ധി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

