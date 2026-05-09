    Qatar
    Posted On
    date_range 9 May 2026 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 8:10 AM IST

    ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി -യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിക്കാഴ്ച

    ദോഹ: ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി, യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസുമായി വാഷിങ്ടണിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പാകിസ്താന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു.

    സമാധാനപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പ്രധാനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ കക്ഷികളും നിലവിലുള്ള മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നടന്നു.

    TAGS: Qatar, Qatari Prime Minister, US Vice President, Qatar News
    News Summary - Qatari Prime Minister-US Vice President Meeting
