Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 2:39 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 2:39 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani
    cancel

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക്. യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​ക്കു സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ദോ​ഹ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ സ​മ്മ​ർ​ദം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി യു.​എ​സി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്തു. വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് പ​ബ്ലി​ക് ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി വാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ചി​ല യു.​എ​സ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി ഇ​ന്ന​ലെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ യു.​എ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. അ​തി​നി​ടെ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് യു.​എ.​ഇ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഉ​പ​സ്ഥാ​ന​പ​തി​യെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി അ​മീ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USGulf Newsqatari prime ministerQatar News
    News Summary - Qatari Prime Minister to the U.S.
    Similar News
    Next Story
    X