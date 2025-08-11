അൽ ജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ആക്രമണം: രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി

Begin typing your search above and press return to search.
11 Aug 2025 6:37 PM IST
11 Aug 2025 6:37 PM IST
അൽ ജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ആക്രമണം: രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിtext_fields
News Summary - Qatari Prime Minister strongly condemns attacks on Al Jazeera journalists
ദോഹ: ഗസ്സ മുനമ്പിൽ അൽ ജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി. ഈ സംഭവത്തെ ഭാവനാതീതമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിനും അതിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കും ഈ ദുരന്തം തടയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്, ഗസ്സ മുനമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഭാവനാതീതമാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ അനസ് അൽ ഷരീഫ്, മുഹമ്മദ് ഖുറൈഖിയ, സഹപ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ -പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
