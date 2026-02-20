ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി -വെനിസ്വേലൻ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ദോഹ: വെനിസ്വേലൻ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസുമായി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ബുധനാഴ്ച വെനിസ്വേലയുടെ തലസ്ഥാനമായ കറാക്കസിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ വെനിേസ്വലയിലെ അമേരിക്കൻ ഇടപെടലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സന്ദർശനം.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും, പൊതു താൽപര്യ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായി. പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിൽ ഖത്തറിന്റെ പ്രതിബദ്ധത പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.
ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയുടെ അഭിവാദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി വെനിസ്വേലൻ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിച്ചു.
വെനിസ്വേലയിലെ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും അമീർ ആശംസിച്ചു.
