Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഹി​ല​രി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 1:40 PM IST

    ഹി​ല​രി ക്ലി​ന്റ​ണു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹി​ല​രി ക്ലി​ന്റ​ണു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    മു​ൻ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ല​രി ക്ലി​ന്റ​ണു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ വി​വി​ധ ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി. മു​ൻ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ല​രി ക്ലി​ന്റ​ണു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. മാ​ൾ​ട്ട ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​ഇ​യാ​ൻ ബോ​ർ​ഗു​മാ​യും മ​റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ സ​അ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ൽ​ബേ​നി​യ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​എ​വി​സ് സാ​ല, ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ ഇ.​എം.​ആ​ർ.​ഒ റീ​ജ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഹ​നാ​ൻ ബാ​ൽ​ഖി, മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് കോ-​ഫൗ​ണ്ട​ർ ബി​ൽ ഗേ​റ്റ്സ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Qatari Prime Minister Meets with Hillary Clinton
    Similar News
    Next Story
    X