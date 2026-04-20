ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി -തുർക്കിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച
ദോഹ: തുർക്കിയയിൽ നടന്ന അഞ്ചാമത് അൻതാല്യ ഡിപ്ലോമസി ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി, തുർക്കിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകാൻ ഫിദാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
മേഖലയിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് യു.എസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായി. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും ആശയവിനിമയം നടത്തി. ചർച്ചകളിലൂടെയും സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശാശ്വതമായ കരാർ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
