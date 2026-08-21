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    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 7:26 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി -സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച

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    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഗ​സ്സ വി​ഷ​യ​വും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി
    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി -സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച
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    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, സൗ​ദി

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സൗ​ദു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    റി​യാ​ദ്/ ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സൗ​ദു​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ​യും അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​വും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളും തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​ പ്രാ​ധാ​ന്യം നേ​താ​ക്ക​ൾ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​യ​ത​ന്ത്ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണയും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലും ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലും ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​ര​വും സു​പ്ര​ധാ​ന സ​മു​ദ്ര​പാ​ത​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള റോ​ഡ്മാ​പ്പ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​തി​നെ ഖ​ത്ത​റും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. പരസ്പര സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​യു​ക്ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റുമായി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച നടത്തി

    കെ​യ്റോ: ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ സി​സി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഖ​ത്ത​രി -ഈ​ജി​പ്ത് ജോ​യ​ന്റ് ഹ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഏ​ഴാം സെ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കെ​യ്റോ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പങ്കുവെച്ചു. പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളുടെയും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ വിലയിരുത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ മ​ദ്ബൗ​ലി​യു​മാ​യും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നി​ക്ഷേ​പം, സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, ന​യ​ത​ന്ത്രം, കൃ​ഷി, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

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    TAGS:qatari prime ministersaudi foreign ministermeetsgulf
    News Summary - Qatari Prime Minister meets Saudi Foreign Minister
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