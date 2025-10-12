Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    12 Oct 2025 1:05 PM IST
    12 Oct 2025 1:05 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ട​മ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു ശ്ര​മ​വും പാ​ഴാ​ക്കി​ല്ല -പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റ​സ്

    ​ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ട​മ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു ശ്ര​മ​വും പാ​ഴാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റ​സു​മാ​യു​ള്ള ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ധാ​ര​ണ​യാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത ഇ​രു​വ​രും ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. മ​ധ്യ​സ്ഥ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

