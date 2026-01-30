Begin typing your search above and press return to search.
    30 Jan 2026 2:34 PM IST
    30 Jan 2026 2:34 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി ഡോ. ​അ​ബ്ബാ​സ് അ​രാ​ഗ്ചി

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ബാ​സ് അ​രാ​ഗ്ചി​യു​മാ​യി ടെ​ലി​ഫോ​ണി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ​ഹ​ക​ര​ണ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. യു.​എ​സ് -ഇ​റാ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​റാ​ൻ സു​പ്രീം നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി ലാ​രി​ജാ​നി​യു​മാ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ടെ​ലി​ഫോ​ണി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.​

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി ഇ​ന്ന​ലെ ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​വാ​സി​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ബ​ദ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​അ​ത്തി​യു​മാ​യും ഫോ​ണി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​വും പി​രി​മു​റു​ക്ക​വും കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Qatari Prime Minister holds talks with Iranian Foreign Minister
