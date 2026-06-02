ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി -കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചർച്ച
ദോഹ: യു.എസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി പാകിസ്താൻ നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുടെ പുരോഗതി ചർച്ച ചെയ്ത് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയും കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹും ടെലിഫോൺ ചർച്ച നടത്തി.
മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണക്കാൻ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി. സംഘർഷങ്ങൾ സമാധാനപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ നിലവിലുള്ള മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളോട് എല്ലാ കക്ഷികളും അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സംഘർഷം ആവർത്തിത്താതിരിക്കാൻ സുസ്ഥിരമായ ഒരു കരാറിലേക്ക് എത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണവും അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും ചർച്ചയായി.
