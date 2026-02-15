ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും ജോർഡൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തിtext_fields
ദോഹ: ഗസ്സ മുനമ്പിലെയും അധിനിവേശ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി ജോർഡൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശ -പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. അയ്മൻ സഫാദി ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെട്ടു.
പ്രാദേശിക സുരക്ഷ ഏകീകരിക്കുന്നതിനും സംഭാഷണത്തിലൂടെയും സമാധാനപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇരുവരും ആവർത്തിച്ചു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും അവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും ഇരുവരും അവലോകനം ചെയ്തു. പൊതു താൽപര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളും സംഭാഷണത്തിനിടെ ചർച്ചയായി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register