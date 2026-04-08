Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖത്തർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 April 2026 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 7:21 AM IST

    ഖത്തർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രിയും ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ജോ​ർ​ഡൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ ഡോ. ​അ​യ്മ​ൻ അ​ൽ സ​ഫാ​ദി​ ഖത്തർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ

    മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നിയുമായി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ചക്കിടെ

    ദോ​ഹ: സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡാ​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ -പ്ര​വാ​സി മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​അ​യ്മ​ൻ അ​ൽ സ​ഫാ​ദി​യു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൈ​നി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​വും അ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തു.

    ജോ​ർ​ഡാ​നി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ജോ​ർ​ഡാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ്ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഭ​ക്ഷ​ണം, വെ​ള്ളം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഊ​ർ​ജ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ല​ക്ഷ്യം വ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ, സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​തം, പ​രി​സ്ഥി​തി സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും, സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsjordanMinisterqatari prime ministergulfqatar​
    News Summary - Qatari Prime Minister and Jordanian Deputy Prime Minister hold meeting
    Next Story
    X