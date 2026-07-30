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    Qatar
    Posted On
    date_range 30 July 2026 8:16 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 8:16 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി -ജ​ർ​മൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി

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    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി -ജ​ർ​മൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി
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    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റും ജ​ർ​മ്മ​നി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ -സ​ഹ​ക​ര​ണ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ജ​ർ​മ്മ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ജോ​ഹാ​ൻ വ​ഡെ​ഫു​ളും ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​യു​ക്ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഇ​രു​വ​രും വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ത പി​ന്തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സ​ഞ്ചാ​ര​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നു​മാ​യി ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

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    TAGS:Germanqattardiplomatic
    News Summary - ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി -ജ​ർ​മൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി
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