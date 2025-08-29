Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 29 Aug 2025 7:22 AM IST
    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​യു​ക്ത മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​റും ഈ​ജി​പ്തും. ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽഥാ​നി ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ- പ്ര​വാ​സ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ബ​ദ്ർ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്കും ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    X