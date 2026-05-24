    date_range 24 May 2026 9:12 AM IST
    date_range 24 May 2026 9:12 AM IST

    ലോ​ക പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം; ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി ര​ഹ​ന റ​ഷീ​ദി​ന് അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ടം

    ദോ​ഹ: ഗോ​വ​യി​ലെ മ​ഡ്ഗാ​വി​ൽ വേ​ൾ​ഡ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഗെ​യിം​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലോ​ക പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി ര​ഹ​ന റ​ഷീ​ദി​ന് സ്വ​ർ​ണ്ണ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം. ​പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും കൈ​വി​ടാ​തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യി​ൽ വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച ര​ഹ​ന​യു​ടെ നേ​ട്ടം നാ​ടി​നും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൽ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​രു​ത്ത​രാ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ര​ഹ​ന നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും ര​ഹ​ന സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 'ലോ​ക​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം മു​മ്പ് പ​ല​ത​വ​ണ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു, ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി. ഇ​തി​നാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​വ​ധി എ​ടു​ത്താ​ണ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഈ ​വി​ജ​യം അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്' -ര​ഹ​ന റ​ഷീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​വ​റ​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ര​ഹ​ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ക​വി​യു​മാ​യ റ​ഷീ​ദ് കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​ണ്. ഇ​രു​വ​രും ദോ​ഹ​യി​ലെ സീ​ഷോ​ർ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്. മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ദ്‌​നാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദും അ​ഫ്‌​നാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദും ദേ​ശീ​യ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. മ​ക​ൾ അ​ൽ​മ ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു റ​ഷീ​ദ് ദോ​ഹ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

    expatriate wins Qatar pentathlon
    News Summary - Qatari expatriate Rahana Rashid wins gold in World Pentathlon
