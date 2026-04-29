    Posted On
    date_range 29 April 2026 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 7:05 AM IST

    ദീർഘകാല ഖത്തർ പ്രവാസി ദോഹയിൽ നിര്യാതനായി

    ദീർഘകാല ഖത്തർ പ്രവാസി ദോഹയിൽ നിര്യാതനായി
    കുഞ്ഞമ്മദ്

    ദോഹ: ദീർഘകാല ഖത്തർ പ്രവാസിയും കുറ്റ്യാടി ഓത്യോട്ട് പാലം മണ്ടോടി വീട്ടിൽ കുഞ്ഞമ്മദ് (54 വയസ്സ്) ദോഹയിൽ താമസസ്ഥലത്ത് ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. 30 വർഷത്തിലധികമായി ഖത്തർ പ്രവാസിയായ കുഞ്ഞമ്മദ് ദാഫ്നയിലെ ലബനീസ് സ്കൂൾ ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാരനാണ്.

    ഭാര്യ: ഷാഹിദ. മക്കൾ: മുന ഫാത്തിമ, മുഹമ്മദ് ജിഹാദ്, നിയ ഫാത്തിമ. മരുമകൻ: മുഹമ്മദ് നിഹാൽ. പിതാവ്: പരേതനായ അന്ത്രു. മാതാവ്: മറിയം. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നാട്ടിൽ ഖബറടക്കി.

    expatriate, doha, passes away, Qatari
    News Summary - Qatari expatriate passes away in Doha
