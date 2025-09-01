Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:56 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ ചാ​ൾ​സ് ബ്രാ​ഡ്ഫോ​ർ​ഡ് കൂ​പ്പ​റു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ ചാ​ൾ​സ് ബ്രാ​ഡ്ഫോ​ർ​ഡ് കൂ​പ്പ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ചാ​ൾ​സ് ബ്രാ​ഡ്ഫോ​ർ​ഡ് കൂ​പ്പ​റി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ​യും അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. സൈ​നി​ക-​പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. കൂ​ടാ​തെ, പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​വ​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    Gulf NewsmeetsQatari emirQatar News
