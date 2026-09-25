Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, യു.എൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റ​സു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ചക്കിടെ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റ​സു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലെ​യും സു​പ്ര​ധാ​ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ പി​രി​മു​റു​ക്ക​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും അ​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഖ​ത്ത​റും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    യു.​എ​ന്നി​ന്റെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ​യും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ ഓ​ഫി​സി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Qatari Emir meets with un Secretary General
    Next Story
    X