Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:07 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ റു​വാ​ണ്ട പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ റു​വാ​ണ്ട പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    റു​വാ​ണ്ട​യി​ലെ​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ

    ക​ഗാ​മെ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: റു​വാ​ണ്ട​യു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ഹൃ​ദ്ബ​ന്ധം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ള​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി. റു​വാ​ണ്ട​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ക​ഗാ​മെ​യ​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന റു​വാ​ണ്ട​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ഗാ​മെ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​മീ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റു​വാ​ണ്ട​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കി​ഗാ​ലി​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റു​വാ​ണ്ട​യി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​മീ​റി​ന് കി​ഗാ​ലി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. റു​വാ​ണ്ട​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ക​ഗാ​മെ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ-​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി ഒ​ലി​വി​യ​ർ ദു​ഹ​ൻ​ഗി​ര​ഹെ, ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് മു​ഗം​ഗ, കി​ഗാ​ലി മേ​യ​ർ സാ​മു​വ​ൽ ദു​സ​ൻ​ഗി​യു​മാ​വ, റു​വാ​ണ്ട​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​മീ​റി​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​മീ​റി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ​യും ക്രി​യാ​ത്മ​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ​യും റു​വാ​ണ്ട​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ക​ഗാ​മെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റു​മാ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും അ​മീ​റു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും എ​ടു​ത്ത് എ​ക്‌​സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച പോ​ൾ ക​ഗാ​മെ, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ഖ​ത്ത​റു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qatar amirmeetingsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Qatari Emir meets Rwandan President
    Similar News
    Next Story
    X