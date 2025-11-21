Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Nov 2025 7:35 AM IST
    21 Nov 2025 7:35 AM IST

    ഖത്തർ അമീർ റുവാണ്ടയിൽ

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​മീ​ർ റു​വാ​ണ്ട​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്
    റു​വാ​ണ്ട​യി​ലെ​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി റു​വാ​ണ്ട​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കി​ഗാ​ലി​യി​ലെ​ത്തി. കി​ഗാ​ലി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ റു​വാ​ണ്ട​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ക​ഗാ​മെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും അ​മീ​റി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. റു​വാ​ണ്ട​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ-​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി ഒ​ലി​വി​യ​ർ ദു​ഹ​ൻ​ഗി​ര​ഹെ, ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഫോ​ഴ്‌​സ് ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് മു​ഗം​ഗ, കി​ഗാ​ലി മേ​യ​ർ സാ​മു​വ​ൽ ദു​സ​ൻ​ഗി​യു​മാ​വ, റു​വാ​ണ്ട​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രും അ​മീ​റി​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    X