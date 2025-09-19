Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    19 Sept 2025 8:36 PM IST
    Updated On
    19 Sept 2025 8:36 PM IST

    ഖത്തർ അമീർ യുക്രൈയ്​ൻ പ്രസിഡന്‍റുമായി ചർച്ചനടത്തി

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഖത്തറിന്​ ഐക്യദാർഡ്യമറിയിച്ച്​ സെലൻസ്കി
    ഖത്തർ അമീർ യുക്രൈയ്​ൻ പ്രസിഡന്‍റുമായി ചർച്ചനടത്തി
    Listen to this Article

    ദോഹ: ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി യുക്രൈയ്​ൻ പ്രസിഡന്‍റ്​ വ്ലോദമിർ സെലൻസ്കിയും ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സംബന്ധിച്ചും സഹകരണം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച നടത്തി. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും യുക്രൈയ്​നിലെ സാഹചര്യവും സംഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവന്നുവെന്നും ഖത്തർ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു.

    യുക്രെയ്‌നിലെ നിരവധി കുട്ടികളെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഖത്തർ വഹിച്ച പങ്കിന് പ്രസിഡന്റ് നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിന്‍റെ പശ്​ചാത്തലത്തിൽ ഖത്തറിനോടുള്ള യുക്രൈയ്​ന്റെ ഐക്യദാർഢ്യവും അദ്ദേഹം സംഭാഡണത്തിൽ അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് അമീർ നന്ദി പറഞ്ഞു.


    TAGS:Gulf NewsQatarNewsQatari emirUkraine PresidentIsrael Attack
