ഖത്തർ അമീർ യുക്രൈയ്ൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചനടത്തിtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി യുക്രൈയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലോദമിർ സെലൻസ്കിയും ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സംബന്ധിച്ചും സഹകരണം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച നടത്തി. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും യുക്രൈയ്നിലെ സാഹചര്യവും സംഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവന്നുവെന്നും ഖത്തർ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
യുക്രെയ്നിലെ നിരവധി കുട്ടികളെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഖത്തർ വഹിച്ച പങ്കിന് പ്രസിഡന്റ് നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഖത്തറിനോടുള്ള യുക്രൈയ്ന്റെ ഐക്യദാർഢ്യവും അദ്ദേഹം സംഭാഡണത്തിൽ അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് അമീർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
