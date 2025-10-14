Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    14 Oct 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 12:47 PM IST

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടിയിൽ പ​ങ്കെടുത്ത് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്
    ശ​റ​മു​ശൈ​ഖ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ

    ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ എ​ത്തി. ശ​റ​മു​ശൈ​ഖ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​മീ​റി​നെ ഈ​ജി​പ്ത് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൗ​ദ് ഹാ​നോ​യും ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ താ​രി​ഖ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി​യും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സൈ​നി​ക പി​ന്മാ​റ്റം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ൾ ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ തു​ർ​ക്കി​യ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ബ്രി​ട്ട​ൻ, ജ​ർ​മ​നി, ഇ​റ്റ​ലി, സ്പെ​യി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​രും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്ത​ഹ് അ​ൽ സീ​സി​യു​മാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ച്ചെ​ന്നും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഹ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

