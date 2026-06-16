മനസ്സിൽ മായാതെ ഖത്തർ വിശ്വമേള

മനസ്സിൽ മായാതെ ഖത്തർ വിശ്വമേളtext_fields
ഖത്തർ ആതിഥേയത്വമരുളിയ 2022-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഒരു ഖത്തർ പ്രവാസിയായും സ്റ്റേഡിയം ഓപറേഷൻസ് സ്റ്റാഫ് അംഗമായും ഈ വിശ്വമേളയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ സന്തോഷങ്ങളിലൊന്നാണ്.
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും അവരുടെ യാത്രകൾ സുഗമമാക്കാനും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ചെറിയ സേവനങ്ങൾ പോലും ലോകകപ്പിന്റെ വിജയത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന ബോധ്യം ഇന്നും സന്തോഷം നൽകുന്നു. ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. വിവിധ ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒരേ വേദിയിൽ ഒത്തുചേർന്ന കാഴ്ചകൾ മനസ്സിൽ ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്നു.
എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഓർമ്മകളിൽ ഒന്നാണ് പോർച്ചുഗൽ ടീമിന്റെ മത്സരം നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ടെലിവിഷനിലൂടെ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന താരങ്ങളെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ നിമിഷം ഇന്നും ആവേശം പകരുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ലോകപ്രശസ്ത താരങ്ങളെ വിവിധ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ അടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു.
മത്സരദിനങ്ങളിൽ ആരാധകരുടെ ആവേശവും ആഘോഷങ്ങളും സ്റ്റേഡിയങ്ങളെ ഒരു ഉത്സവ നഗരമാക്കി മാറ്റി. ഓരോ മത്സരവും ഒരു പുതിയ കഥയായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാനും അവരുടെ സന്തോഷം പങ്കിടാനും കഴിഞ്ഞത് ലോകകപ്പ് സമ്മാനിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠങ്ങളിലൊന്നാണ്; ഫുട്ബോൾ അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയാണ്.
ലോകകപ്പ് അവസാനിച്ചെങ്കിലും ആ ദിവസങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതും അതിന്റെ വിജയത്തിനായി ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സംഭാവന നൽകാനായതും ഒരു ഖത്തർ പ്രവാസിയായ എന്നെ ഏറെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടിയും ഒരു ജോലിയല്ലായിരുന്നു; ലോകം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ച ഒരു മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള ഭാഗ്യമായിരുന്നു.
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