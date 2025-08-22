Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:56 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് ര​ണ്ട് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് ര​ണ്ട് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ടീം

    ദോ​ഹ: ഖ​സാ​ഖ്സ്താ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 16ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത, പു​രു​ഷ സ്കീ​റ്റ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി ഖ​ത്ത​ർ. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ്കീ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷൂ​ട്ട​ർ അ​ലി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഇ​ശാ​ഖ് ആ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ പു​രു​ഷ സ്കീ​റ്റ് ടീ​മി​ലും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി, റാ​ഷി​ദ് സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ അ​ത്ബ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം അ​ലി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഇ​ശാ​ഖ് പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. ഷോ​ട്ട്ഗ​ൺ ടീം ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ കു​വാ​രി, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ന​വാ​ൽ അ​ൽ സു​ലൈ​തി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ഖ​സാ​ഖ്സ്താ​നി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:MedalsAsian Shooting ChampionshipsQatar NewsQatar wins
    News Summary - Qatar wins two bronze medals at Asian Shooting Championships
