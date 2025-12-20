Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫൈ​ന​ലി​സി​മ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 12:57 PM IST

    ഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കും; അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന-​സ്പെ​യി​ൻ പോ​രാ​ട്ടം 2026 മാ​ർ​ച്ച് 27ന്

    text_fields
    bookmark_border
    2022 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ലോ​ക കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും
    ഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കും; അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന-​സ്പെ​യി​ൻ പോ​രാ​ട്ടം 2026 മാ​ർ​ച്ച് 27ന്
    cancel

    ​ദോ​ഹ: ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഒ​പ്പം ത​ന്നെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. സൗ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ സ്പെ​യി​നും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ വേ​ദി​യും ദി​വ​സ​വും പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു. 2026 മാ​ർ​ച്ച് 27ന് ​ദോ​ഹ​യി​ലെ ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. 2022 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ലോ​ക കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ അ​തേ ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​മ്പാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​കം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വ​മ്പ​ൻ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രും ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രും ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​മ്പോ​ൾ തീ ​പാ​റു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ്.

    മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​സി​മ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ​യും യൂ​റോ, കോ​പ്പ അ​മേ​രി​ക്ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ ഫൈ​ന​ലി​സി​മ ന​ട​ക്കാ​റു​ള​ള​ത്. ഫി​ഫ​യു​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഫി​ക്സ്ച​ർ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് 2025ൽ ​ന​ട​ക്കേ​ണ്ട ഫൈ​ന​ലി​സി​മ 2026ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട​ത്. 1993, 2022 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യാ​ണ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്.

    ര​ണ്ട് ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രി​യും എ​ൽ.​ഒ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​കോ​ത്ത​ര കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ക​ഴി​വി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വു​ക​ളെ​യും ലോ​കോ​ത്ത​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    2025 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച നി​ര​വ​ധി​യാ​ർ​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​സി​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. 48 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ദ്യ ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്, ഫി​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ്, അ​റ​ബ് ക​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് ന​വം​ബ​ർ, ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളി​യ​ത്. വ​ർ​ധി​ച്ച ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വി​ലും ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന​യും മ​റ്റ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ൽ.​ഒ.​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Qatar will host the Finalissima; Argentina-Spain match on March 27, 2026
    Similar News
    Next Story
    X