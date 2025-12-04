Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 11:01 AM IST

    ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പി​ന്തു​ണ തു​ട​രും -ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പി​ന്തു​ണ തു​ട​രും -ഖ​ത്ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ​ൻ പ്ലീ​ന​റി സെ​ഷ​നി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു


    യു.​എ​ൻ പ്ലീ​ന​റി സെ​ഷ​നി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ

    സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ദോ​ഹ: ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ ഫ​ല​സ്തീ​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ. ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശം, അ​ധി​നി​വേ​ശ​വും കു​ടി​യേ​റ്റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ൽ, കൂ​ടാ​തെ 1967 ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. യു.​എ​ൻ പ്ലീ​ന​റി സെ​ഷ​നി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഫ്രാ​ൻ​സും ചേ​ർ​ന്ന് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ട്ട് അ​റ​ബ് -ഇ​സ് ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഖ​ത്ത​റും, ട്രം​പി​ന്റെ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. യു.​എ​സ്, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ലെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും, ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ്. ഡ​മ​സ്ക​സി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തെ​യും ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ ഇ​തു നി​ര​വ​ധി സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സി​റി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര-​മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    തെ​ക്ക​ൻ ല​ബ​നാ​നി​ലെ സി​ഡോ​ൺ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഐ​ൻ അ​ൽ ഹി​ൽ​വ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും ഖ​ത്ത​ർ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കും ല​ബ​നാ​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണി​തെ​ന്നും, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യും മ​റ്റു പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മാ​നു​ഷി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineQatar Newsgulf news malayalamTwo-State Solution
    News Summary - Qatar will continue to support Palestine until two-state solution is possible
    Similar News
    Next Story
    X