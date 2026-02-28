Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 1:05 PM IST

    സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം തുടരും -ഖത്തർ

    text_fields
    bookmark_border
    സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം തുടരും -ഖത്തർ
    cancel
    camera_alt

    ജ​നീ​വ​യി​ൽ യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ

    പ്ര​തി​നി​ധി ജൗ​ഹ​റ ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ സു​വൈ​ദി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    ദോ​ഹ: സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ധ്യ​സ്ഥ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ. ജ​നീ​വ​യി​ൽ യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 61ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ജൗ​ഹ​റ ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ സു​വൈ​ദി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല മാ​ർ​ഗം ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ദൂ​ത​ൻ​മാ​രു​ടെ​യും വ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ​വാ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ കെ​യ​ർ​ടേ​ക്ക​ർ സ​ർ​ക്കാ​റും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വും ത​മ്മി​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​ര​ണം. ഇ​ത് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക​വും വി​ക​സ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ, വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം, ദാ​രി​ദ്ര്യം, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​ൻ നേ​രി​ടു​ന്ന ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ളും ആ​സ്തി​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​തും ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​ന്റെ സ്ഥി​തി സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ സ​മീ​പ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar Newspeace effortsgulf news malayalam
    News Summary - Qatar will continue to actively participate in peace efforts
    Similar News
    Next Story
    X