അലാസ്കയിൽ യു.എസ്-റഷ്യ കൂടിക്കാഴ്ച: സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ അലാസ്കയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയെ ഖത്തർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ പ്രതിസന്ധിക്ക് സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ പരിഹാരത്തിലേക്ക് നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ നയിക്കുമെന്ന് ഖത്തർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗം സംഭാഷണമാണെന്നും പ്രതിസന്ധി സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു. ആഗോള സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകൾക്കും ഖത്തർ പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
