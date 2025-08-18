Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 12:27 PM IST

    അ​ലാ​സ്ക​യി​ൽ യു.​എ​സ്-​റ​ഷ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച: സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ

    അ​ലാ​സ്ക​യി​ൽ യു.​എ​സ്-​റ​ഷ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച: സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നും ത​മ്മി​ൽ അ​ലാ​സ്ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ മാ​ർ​ഗം സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

