Madhyamam
    Gulfchevron_rightQatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 8:40 AM IST

    യു.​എ​ന്നി​ന്റെ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം: ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    യു.​എ​ന്നി​ന്റെ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം: ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    ദോ​ഹ: ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള 'ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം' യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ. 142 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, പ്ര​മേ​യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളോ​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

