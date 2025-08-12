Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 12:35 PM IST

    ഫലസ്തീന് പിന്തുണ; ആസ്‌ട്രേലിയയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഖത്തർ

    മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും സ​മാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു
    ഫലസ്തീന് പിന്തുണ; ആസ്‌ട്രേലിയയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഖത്തർ
    ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​ക്കും യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്.

    ഫ്രാ​ൻ​സ്, ബ്രി​ട്ട​ൻ, കാ​ന​ഡ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​ന്റ​ണി ആ​ൽ​ബ​നീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ ഇ​തു​വ​രെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും, അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന സ​മാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ​യും ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

