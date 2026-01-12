Begin typing your search above and press return to search.
    12 Jan 2026 1:41 PM IST
    12 Jan 2026 1:41 PM IST

    ആ​ഗോ​ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സം​ഗ​മ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് പ്രോ​ഗ്രാം ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ഞ്ഞു ⊿1,600-ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും​
    ആ​ഗോ​ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സം​ഗ​മ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    ദോ​ഹ: ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ടെ​ക്നോ​ള​ജി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സാ​യ ഖ​ത്ത​ർ വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ നാ​ലു വ​രെ ദോ​ഹ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ (ഡി.​ഇ.​സി.​സി) ന​ട​ക്കും. സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​സ​മ​ത്വം, ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യെ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സം​രം​ഭ​ക​രും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തും.

    ​ ന​യ​രൂ​പ ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, ഐ.​ടി രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, മ​റ്റു പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​കും വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റ്. 120 ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 30,000 ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, 700ല​ധി​കം നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 600 ല​ധി​കം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 1,600 ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ​ ഐ.​ബി.​എം, ടി​ക് ടോ​ക്, മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ്, ഹു​വാ​യ്, ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ്, സ്നാ​പ്ചാ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി എ​ത്തും. സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് പ്രോ​ഗ്രാം ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​റ്റ​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ വേ​ദി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ജ്ജ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ടെ​ക് ഹ​ബ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​കും വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റ്. സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി ന​വീ​ക​ര​ണം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം, എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ക്കും.

    ​ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റി​നു​ള്ള സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ സം​ഗ​മ​മാ​യി വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റ് മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും തു​ട​ർ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളെ കാ​ണാ​നും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഇ​ട​മാ​യി വെ​ബ് സ​മ്മി​റ്റ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Qatar Web Summit joins global technology gathering
