Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:36 AM IST

    വ​ർ​ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്, റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഫീ​സ് പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

    വ​ർ​ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്, റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഫീ​സ് പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്, തൊ​ഴി​ൽ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. തീ​രു​മാ​നം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്.

    സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് മാ​റ്റാ​തെ മ​റ്റൊ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​നു​മ​തി​യാ​ണ് വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​ക്കു​ക​ളാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം, സ്പോ​ൺ​സ​റെ മാ​റ്റാ​തെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​നു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്, അ​ഥ​വാ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്മെ​ന്റ് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​മു​ള്ള നി​ര​ക്ക് നൂ​റു ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷ​മോ കേ​ടാ​യ ശേ​ഷ​മോ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫീ 100 ​റി​യാ​ൽ ആ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ ഇ​ത് 50 റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു.

    ഫാ​മി​ലി സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു.

    നൂ​റ് റി​യാ​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഫീ. ​നേ​ര​ത്തെ ഇ​ത് 500 റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര​ക്കി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ല. ഇ​ത് നൂ​റ് റി​യാ​ൽ ആ​യി തു​ട​രും. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫീ​സി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ട്. പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ത് ര​ണ്ടാ​യി​രം റി​യാ​ൽ ആ​ണ്. നേ​ര​ത്തെ ഇ​ത് 10000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ര​ക്കി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ല. ഇ​ത് 2000 റി​യാ​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സീ​ലു​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ൾ, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, മ​റ്റ് രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​റ്റ​സ്റ്റേ​ഷ​നു​ള്ള നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്ല. ഇ​ത് ഇ​രു​പ​ത് റി​യാ​ൽ ആ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ക​ൾ, ഖ​ത്ത​റി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ, ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​നി​ര​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല.

