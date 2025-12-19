Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    19 Dec 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:51 AM IST

    സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ​ഖത്തർ -യു.എസ് ധാരണ

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, യു.​എ​സ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക്രി​സ്റ്റി നോ​മു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ​ഖത്തർ -യു.എസ് ധാരണ
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, യു.​എ​സ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര

    സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക്രി​സ്റ്റി നോ​മു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    ​ദോ​ഹ: ​ഖ​ത്ത​ർ -യു.​എ​സ് സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, യു.​എ​സ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക്രി​സ്റ്റി നോ​മു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും യു.​എ​സ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​ത്തി​ലും സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സു​ര​ക്ഷാ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​ന്റെ കൈ​മാ​റ്റം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, 2026ൽ ​അ​മേ​രി​ക്ക, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്സി​കോ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി സേ​ന​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

