Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസ​മാ​ധാ​നം,...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 2:29 PM IST

    സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ,നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​റും യു.​എ​സും

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ,നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​റും യു.​എ​സും
    cancel

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ​ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി​യും യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ​യും വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ​യും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ജെ. ​ട്രം​പി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​സം​ഗ​മ​മെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​പാ​ല​നം, സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ദൃ​ഢ​മാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള തു​ട​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ 2026 ആ​ദ്യം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ​ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പ് ന​ൽ​കു​ന്ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ ‘ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി’ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റു സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ധ്യ​സ്ഥ​രെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന് വേ​ണ്ടി യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. സി​റി​യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വി​ട​ത്തെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​രു മ​ന്ത്രി​മാ​രും പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Qatar, US agree to further cooperation in peace, security, investment
    Similar News
    Next Story
    X