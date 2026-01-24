Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 12:52 PM IST

    ​ഖ​ത്ത​ർ-​യു.​കെ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണം: യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ന്യ​സി​ച്ച് ബ്രി​ട്ട​ൺ

    യു.​കെ-​ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി
    ​ഖ​ത്ത​ർ-​യു.​കെ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണം: യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ന്യ​സി​ച്ച് ബ്രി​ട്ട​ൺ
    യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ം

    ദോ​ഹ: യു.​കെ-​ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ ഉ​റ​പ്പ് ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ന്യ​സി​ച്ച് ബ്രി​ട്ട​ൺ. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സും ഖ​ത്ത​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യു​ള്ള 12 സ്ക്വാ​ഡ്ര​ൺ, പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ വി​ന്യ​സി​ച്ച​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്, ​ഖ​ത്ത​ർ -യു.​കെ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്. ദേ​ശീ​യ​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ-​യു.​കെ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. ഈ​യി​ടെ ന​ട​ന്ന എ​പി​ക് സ്കൈ​സ്, സോ​റി​ങ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ന്നീ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.ഖ​ത്ത​റും യു.​കെ​യും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ​പ്ര​തി​രോ​ധ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ൺ ഹീ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ടൈ​ഫൂ​ൺ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി 500 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ട് നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ഈ ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം അ​തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.ഹോ​ക്ക്, ടൈ​ഫൂ​ൺ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പൈ​ല​റ്റ് പ​രി​ശീ​ല​ന​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​ഹ​ക​ര​ണം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ഖ​ത്ത​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സൈ​ന്യം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. 12 സ്ക്വാ​ഡ്ര​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ന്യാ​സം യു.​കെ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. സം​യു​ക്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ്വ​ദേ​ശ​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ൺ ഹീ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:britainQatar Newsdefense cooperationgulf news malayalam
    News Summary - Qatar-UK defense cooperation: Britain deploys fighter jets
