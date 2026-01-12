Begin typing your search above and press return to search.
    ഖ​ത്ത​ർ-​തു​ർ​ക്കി​യ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്

    സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് 2,428 ട​ൺ സ​ഹാ​യം
    ഖ​ത്ത​ർ -തു​ർ​ക്കി​യ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ൽ, അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ള​ട​ങ്ങി​യ സ​ഹാ​യം

    ദോ​ഹ: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷ​വും ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സു​ഡാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ -തു​ർ​ക്കി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​ഹാ​യം. ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റും തു​ർ​ക്കി​യ ഡി​സാ​സ്റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി 2,428 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​പ്പ​ൽ സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു.

    ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ടെ​ന്റു​ക​ൾ, പു​ത​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​യ​ച്ച​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷം മൂ​ലം പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും മ​റ്റ് ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലെ മെ​ർ​സി​ൻ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഹ​മ്മാ​ദി, ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ആ​ക്ടി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ​യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ മു​ല്ല, മെ​ർ​സി​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ​ആ​റ്റി​ല ടോ​റ​സ്, തു​ർ​ക്കി​യ ഡി​സാ​സ്റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ലി ഹം​സ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​വ​ശ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും തു​ർ​ക്കി​യ​യു​ടെ​യും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ചേ​ർ​ത്തു.

