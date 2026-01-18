Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 12:26 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം 2026ലും ​വ​ള​ർ​ച്ച തു​ട​രും

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​നം, ക്രൂ​യി​സ് ടൂ​റി​സം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന എ​ന്നി​വ 2026ലും ​വ​ലി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ.​ടി.​എം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്
    ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം 2026ലും ​വ​ള​ർ​ച്ച തു​ട​രും
    cancel

    ദോ​ഹ: ​ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ തു​ട​രു​ന്ന മു​ന്നേ​റ്റം 2026ലും ​തു​ട​രു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കൈ​വ​രി​ച്ച മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല 2026 ലും ​തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ട്രാ​വ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്’ ട്രാ​വ​ൽ ട്രെ​ൻ​ഡ്‌​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന​തും സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഖ​ത്ത​റി​നെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ​യൂ​റോ​പ്, ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ശ​ക്ത​മാ​യ വ്യോ​മ​യാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സ​ജീ​വ​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക -ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന​ത്. ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ശേ​ഷം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നു​ണ്ടാ​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ റൂ​ട്ട് ശൃം​ഖ​ല​യും വി​ക​സ​ന​വും വ്യോ​മ​യാ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    യൂ​റോ​പ്, ഏ​ഷ്യ, ആ​ഫ്രി​ക്ക എ​ന്നീ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​മാ​യി ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മാ​റി​യ​ത് ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ്, സ്റ്റോ​പ്പ് ഓ​വ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കി. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ഡം​ബ​ര ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​നും അ​നു​കൂ​ല ഘ​ട​ക​മാ​യി.

    ​ കേ​വ​ലം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കാ​യി​ക ടൂ​റി​സം തു​ട​ങ്ങി ടൂ​റി​സ​ത്തി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ, പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ബീ​ച്ച് റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യെ സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​നെ ബി​സി​ന​സ് ട്രാ​വ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര​ക്കാ​രാ​ക്കി മാ​റ്റി. വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കി​യ​തും മി​ക​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​തും ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് വേ​ഗ​ത കൂ​ട്ടി. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും മെ​ട്രോ അ​ട​ക്കം സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ന​ഗ​ര യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ പ്രി​യ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം നി​ര​വ​ധി അ​നു​കൂ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ​ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​നം, ക്രൂ​യി​സ് ടൂ​റി​സം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന എ​ന്നി​വ ഖ​ത്ത​റി​ന് 2026ലും ​വ​ലി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ.​ടി.​എം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Qatar tourism to continue growing in 2026
    Similar News
    Next Story
    X