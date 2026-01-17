Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 9:11 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം; സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 35 ശ​ത​മാ​നം ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ

    ദോ​ഹ​യെ ജി.​സി.​സി ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മെ​ന്ന്
    ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം; സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 35 ശ​ത​മാ​നം ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ
    ദോ​ഹ: ജി.​സി.​സി ടൂ​റി​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ദോ​ഹ​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും ഗ​ൾ​ഫ് പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ലി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ജി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം ചെ​യ​ർ​മാ​നും വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സാ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖ​ർ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഫോ​റം 2026ന്റെ ​സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം വ​ലി​യ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്ന​തും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

    2025ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 35 ശ​ത​മാ​ന​വും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​തോ​റും 400ല​ധി​കം വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ 71 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ക്യു​പ്പ​ൻ​സി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി, ഇ​ത് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് നേ​ട്ട​മാ​ണ്.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം മ​ത്സ​രം ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദോ​ഹ​ക്കു പു​റ​മെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ​യും വ്യ​ക്തി​ത്വ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു.

    റ​മ​ദാ​ൻ സീ​സ​ണി​ൽ ഖ​ത്ത​റി ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക.

    മൂ​ന്നാ​മ​ത് അ​ക്ൽ അ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലൂ​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി​ക​ളും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് റ​മ​ദാ​നി​ൽ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ഇ​ത് ഒ​രു പു​തി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ലി​യ അ​വ​സ​ര​മാ​യി കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും മി​ക​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ന​യ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

