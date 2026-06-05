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    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 8:04 AM IST

    ഖത്തറിൽ ഇന്നറിയാൻ

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    ഖത്തറിൽ ഇന്നറിയാൻ
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    ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ ലോ​ക പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം

    • ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​സി), ഐ.​സി.​സി യൂ​ത്ത് വി​ങ്ങു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    "റി​പ്പി​ൾ​സ് ഓ​ഫ് ല​വ്' ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും

    ദോ​ഹ: ജ​ല​ച്ചാ​യ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളാ​ൽ തീ​ർ​ത്ത മ​നോ​ഹ​ര ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി സി.​എ നീ​ത ജോ​ളി​യും മ​ക​ൻ ജെ​ഫ്രി​യും വ​ര​ച്ചു​തീ​ർ​ത്ത പെ​യി​ന്റി​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ 'റി​പ്പി​ൾ​സ് ഓ​ഫ് ല​വ്' വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലു​സൈ​ൽ ആ​ർ​ട്ട് ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ക​ല​യെ നെ​ഞ്ചേ​റ്റു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​മ്മ​യും മ​ക​നും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് വേ​റി​ട്ടൊ​രു ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു മ​ണി വ​രെ​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ബ്ല​ഡ് -പ്ലേ​റ്റ്‌​ല​റ്റ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    ദോ​ഹ: ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ്ല​ഡ് -പ്ലേ​റ്റ്‌​ല​റ്റ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ 11.30 വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഈ​ഷ് സിം​ഗാ​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

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    TAGS:todaygulfqatar​
    News Summary - qatar-today
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