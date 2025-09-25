Begin typing your search above and press return to search.
    25 Sept 2025 12:57 PM IST
    25 Sept 2025 12:57 PM IST

    അ​ക്വാ​ബൈ​ക് വേ​ൾ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും

    പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ട​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ക്വാ​ബൈ​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്
    Aquabike championship
    ദോ​ഹ: അ​ക്വാ​ബൈ​ക് വേ​ൾ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ട​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ക്വാ​ബൈ​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ദോ​ഹ മ​റൈ​ൻ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ക്ല​ബു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 1 വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് അ​ക്വാ​ബൈ​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് വേ​ദി​യാ​കു​ക. സീ​സ​ൺ ഫി​നാ​ലെ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ വേ​ദി​യാ​യി ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് മാ​റും. യു.​ഐ.​എം -എ.​ബി.​പി വേ​ൾ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ഏ​ഷ്യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, വേ​ൾ​ഡ് സ്ലാം ​പാ​ര​ല​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ഏ​ഷ്യ റ​ൺ​എ​ബൗ​ട്ട് ജി.​പി 2 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ദോ​ഹ​യി​ൽ മി​ന കോ​ർ​ണി​ഷി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സും മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും രാ​ത്രി​കാ​ല ഫ്രീ​സ്റ്റൈ​ൽ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച കാ​യി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ണി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രി​ക്കും. ദോ​ഹ മ​റൈ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ക്വാ​ബൈ​ക് വേ​ൾ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് പോ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​നെ​യും മാ​രി​ടൈം ടൂ​റി​സ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് സി.​ഇ.​ഒ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മു​ല്ല വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

