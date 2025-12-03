Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 7:28 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ദേ​ശോ​ത്സ​വം’ ഡി​സം​ബ​ർ 4, 5 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ദേ​ശോ​ത്സ​വം’ ഡി​സം​ബ​ർ 4, 5 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ദേ​ശോ​ത്സ​വം 2025’ ഡി​സം​ബ​ർ 4, 5 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. സ​ൽ​വാ റോ​ഡി​ലു​ള്ള അ​ത്‌​ല​ൻ ക്ല​ബ് ഹൗ​സാ​ണ് ക​ലാ​മേ​ള​ക്ക് വേ​ദി​യാ​വു​ക. ദേ​ശോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 4ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 7 മ​ണി മു​ത​ൽ ഫാ​മി​ലി ഫ​ൺ ഫെ​സ്റ്റും കി​ഡീ​സ് കാ​ർ​ണി​വ​ലും ന​ട​ക്കും.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ ഫ​ൺ ഗെ​യി​മു​ക​ളും, കാ​രം​സ്, ചെ​സ്, മൈ​ലാ​ഞ്ചി​യി​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും.ഡി​സം​ബ​ർ 5ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു മ​ണി മു​ത​ൽ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് ടോ​പ് സിം​ഗേ​ഴ്‌​സ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ നൈ​റ്റിം​ഗേ​ൽ ജേ​താ​വ് ഗൗ​ത​മി പ്ര​ശാ​ന്ത് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും.

    റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ ഗൗ​ത​മി, ശ്രി​യ, മെ​റി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ടോ​പ് സിം​ഗേ​ഴ്‌​സ് മെ​ഗാ​ഷോ ലൈ​വ് സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 2 മ​ണി മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കും.റി​ഥ​മി​ക് മൂ​വ്‌​സ്, ബീ​റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് ബാ​ഷ്, ടീം ​വൈ​ബ് ക്രി​യേ​റ്റേ​ഴ്സ് എ​ന്നീ പ്ര​മു​ഖ നൃ​ത്ത ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, ഒ​പ്പ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ത​ന​ത് ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ക​ന​ൽ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട് സം​ഘം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ത​ന​ത് നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് മേ​ള​യും സം​ഗീ​ത രാ​വി​ന് കൊ​ഴു​പ്പേ​കും. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​രെ​യും കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Decembergatheringgulfqatar​
    News Summary - Qatar to hold 'Deshotsavam', a large-scale public gathering, on December 4 and 5
    Similar News
    Next Story
    X