ഖത്തർ ത്രൂ യുവർ ലെൻസ്; കൈ നിറയെ സമ്മാനമൊരുക്കി വിസിറ്റ് ഖത്തർ

ഖത്തർ ത്രൂ യുവർ ലെൻസ്; കൈ നിറയെ സമ്മാനമൊരുക്കി വിസിറ്റ് ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: കൈ നിറയെ സമ്മാനമൊരുക്കി വിസിറ്റ് ഖത്തർ ഖത്തർ ത്രൂ യുവർ ലെൻസ് എന്ന പേരിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റഴ്സിനായി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം ഖത്തർ റിയാലിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾ, അഥവാ ഒരു കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ജീവിതശൈലി, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. താമസക്കാർക്കും പൗരന്മാർക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.
എൻട്രികൾ ഡിസംബർ 20 വരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വിജയികളെ 2026 ജനുവരി ആദ്യവാരം പ്രഖ്യാപിക്കും. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിഡിയോ, ഫോട്ടോ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കാം. 30-60 സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഷോർട്ട് വിഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തറിന്റെ സവിശേഷ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോകളും മത്സരത്തിനായി സമർപ്പിക്കാം.
കണ്ടന്റുകൾ QatarThrough YourLens, ViewQatar എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിസിറ്റ് ഖത്തർ അക്കൗണ്ടിൽ ടാഗ് ചെയ്യുകയും വേണം. സമർപ്പിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ/ എൻട്രികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എ.ഐ എഡിറ്റിങ് പാടില്ല. ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം കണ്ടന്റുകളും പോസ്റ്റുചെയ്യാം. നാല് പ്രധാന തീമുകളിലാണ് കണ്ടന്റുകൾ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത്, ഖത്തർ ബൈ നൈറ്റ്, ബീച്ച് ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ, ആർട്സ്, കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ്, സ്പോർട്സ് ഇവന്റ്സ്, പാചകം. ലഭിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകളിൽ വിഡിയോ, ഫോട്ടോ എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. വിസിറ്റ് ഖത്തർ പ്രതിനിധികളും തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജഡ്ജിങ് പാനൽ ആയിരിക്കും സമർപ്പണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക. ദൃശ്യ-സാങ്കേതിക നിലവാരം, വൈകാരിക സ്വാധീനം, തീമിന്റെ പ്രസക്തി, സർഗാത്മക ആശയം, മികച്ച ക്യാപ്ഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും വിജയികളെ വിലയിരുത്തുക.
