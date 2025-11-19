Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖത്തർ ത്രൂ യുവർ ലെൻസ്;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 9:07 AM IST

    ഖത്തർ ത്രൂ യുവർ ലെൻസ്; കൈ നിറയെ സമ്മാനമൊരുക്കി വിസിറ്റ് ഖത്തർ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 20 വ​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം
    ഖത്തർ ത്രൂ യുവർ ലെൻസ്; കൈ നിറയെ സമ്മാനമൊരുക്കി വിസിറ്റ് ഖത്തർ
    cancel

    ദോ​ഹ: കൈ ​നി​റ​യെ സ​മ്മാ​ന​മൊ​രു​ക്കി വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ ഖ​ത്ത​ർ ത്രൂ ​യു​വ​ർ ലെ​ൻ​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ണ്ട​ന്റ് ക്രി​യേ​റ്റ​ഴ്സി​നാ​യി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റ് ല​ക്ഷം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ഥ​വാ ഒ​രു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 20 വ​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വി​ജ​യി​ക​ളെ 2026 ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി​ഡി​യോ, ഫോ​ട്ടോ എ​ന്നീ വി​ഭാ​​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. 30-60 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് വ​രെ​യു​ള്ള ഷോ​ർ​ട്ട് വി​ഡി​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ൾ QatarThrough YourLens, ViewQatar എ​ന്നീ ഹാ​ഷ്‌​ടാ​ഗു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ടാ​ഗ് ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണം. സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ൾ/ എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ.​ഐ എ​ഡി​റ്റി​ങ് പാ​ടി​ല്ല. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ളും പോ​സ്റ്റു​ചെ​യ്യാം. നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന തീ​മു​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ൾ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, ഖ​ത്ത​ർ ബൈ ​നൈ​റ്റ്, ബീ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് കോ​സ്റ്റ​ൽ, ആ​ർ​ട്സ്, ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ന്റ്സ്, പാ​ച​കം. ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ളി​ൽ വി​ഡി​യോ, ഫോ​ട്ടോ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ജ​ഡ്ജി​ങ് പാ​ന​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക. ദൃ​ശ്യ-​സാ​ങ്കേ​തി​ക നി​ല​വാ​രം, വൈ​കാ​രി​ക സ്വാ​ധീ​നം, തീ​മി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി, സ​ർ​​ഗാ​ത്മ​ക ആ​ശ​യം, മി​ക​ച്ച ക്യാ​പ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​യി​രി​ക്കും വി​ജ​യി​ക​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:giftsQatarVisit Qatar
    News Summary - Qatar Through Your Lens; Visit Qatar prepares a hand full of gifts
    Similar News
    Next Story
    X