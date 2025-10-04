Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 2:47 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 2:49 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ത്രൂ ​യു​വ​ർ ലെ​ൻ​സ്, ഖ​ത്ത​റി​നെ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്താം; കൈ ​നി​റ​യെ സ​മ്മാ​നം നേ​ടാം

    • നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം റി​യാ​ലി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ
    • താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം
    ദോഹ: കൈ​യി​ൽ ഒ​രു കാ​മ​റ​യോ സ്മാ​ർ​ട്ഫോ​ണോ ഉ​ണ്ടോ? എ​ങ്കി​ൽ നാ​ല് ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വ​രെ സ​മ്മാ​നം നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം. ഖ​ത്ത​ർ ട്രൂ ​യു​വ​ർ ലെ​ൻ​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ണ്ട​ന്റ് ക്രി​യേ​റ്റേ​ഴ്സി​നാ​യി ഒ​രു വ​മ്പ​ൻ മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ. നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം റി​യാ​ലി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ഥ​വാ ഒ​രു കോ​ടി​യോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ർ 15 വ​രെ മ​ത്സ​രം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും, വി​ജ​യി​ക​ളെ 2026 ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി​ഡി​യോ, ഫോ​ട്ടോ എ​ന്നീ വി​ഭാ​​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. 30 -60 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് വ​രെ​യു​ള്ള ഷോ​ർ​ട്ട് വി​ഡി​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ൾ QatarThroughYour Lens, ViewQatar എ​ന്നീ ഹാ​ഷ്‌​ടാ​ഗു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ടാ​ഗ് ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണം. സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ൾ/ എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ.​ഐ എ​ഡി​റ്റി​ങ് പാ​ടി​ല്ല. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ളും പോ​സ്റ്റു​ചെ​യ്യാം. നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന തീ​മു​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ൾ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, ഖ​ത്ത​ർ ബൈ ​നൈ​റ്റ്, ബീ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് കോ​സ്റ്റ​ൽ, ആ​ർ​ട്സ്, ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ന്റ്സ്, പാ​ച​കം. ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ളി​ൽ വി​ഡി​യോ, ഫോ​ട്ടോ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും.

    സ​മ്മാ​ന വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം മൊ​ത്തം 4 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം റി​യാ​ലി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ഡി​യോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം ഒ​രു ല​ക്ഷം റി​യാ​ലും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 50000 റി​യാ​ലും ല​ഭി​ക്കും. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 30000, നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 20000 അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 10000 റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    ആ​റു മു​ത​ൽ പ​ത്താം സ്ഥാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് 3000 റി​യാ​ൽ വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ഫോ​ട്ടോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 60,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലാ​ണ് സ​മ്മാ​നം. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 40,000, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 20,000, നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 10,000, അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 5000 റി​യാ​ലും ല​ഭി​ക്കും. ആ​റ് മു​ത​ൽ പ​ത്താം സ്ഥാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 3000 റി​യാ​ലി​ന്റെ വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും.

    ഈ ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ​ഗോ​പ്രോ, ഐ​ഫോ​ണു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കും. വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം, വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​റു​മാ​യു​ള്ള ഭാ​വി സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ജ​ഡ്ജി​ങ് പാ​ന​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക. ദൃ​ശ്യ-​സാ​ങ്കേ​തി​ക നി​ല​വാ​രം, വൈ​കാ​രി​ക സ്വാ​ധീ​നം, തീ​മി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി, സ​ർ​​ഗാ​ത്മ​ക ആ​ശ​യം, മി​ക​ച്ച കാ​പ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​യി​രി​ക്കും വി​ജ​യി​ക​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക.

